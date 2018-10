Thales implementerà sistemi soccorso NOAA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L') degli Stati Uniti ha scelto Thales per sviluppare e costruire una stazione di terra operativa nel sudovest del Paese, presso la Base Militare Holloman in Nuovo Messico, per tracciare i satelliti GNSS che operano in orbita terrestre media (MEO)., del programma US SARSAT, a mezzo canali di comunicazione governativi statunitensi affinché vengano validati e distribuiti alle autorità di soccorso. Questa stazione di Terra verrà definita SUSA MEOLUT, Terminal Utente Locale in Orbita Terrestre Media del Sudovest degli Stati Uniti di NOAA (Agenzia Nazionale Americana per gli Oceani e l'Atmosfera), e sarà parte integrante del segmento di Terra MEO operato dal Centro di Controllo della Missione (USMCC).SUSA MEOLUT opererà congiuntamente ai 2 MEOLUT di NOAA operativi, ubicati presso le stazioni COMMSTA di Honolulu e Miami della Guardia Costiera statunitense (USCG). Utilizzando la soluzione MEOLUT Next ad allineamento di fase potente e compatta di Thales Alenia Space, gli Stati Uniti beneficeranno del primo sistema di ricerca e soccorso spaziale di questo tipo.