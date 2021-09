Thales conferma target finanziari nonostante annullamento accordo Francia-Australia

Giovedì 16 Settembre 2021, 13:00

(Teleborsa) - Thales - gruppo francese specializzato nell'aerospaziale, nella difesa, nella sicurezza - ha confermato i sui target finanziari nonostante l'annullamento di un importante contratto nell'ambito della cooperazione tra Francia e Australia. Le autorità australiane hanno infatti deciso di acquisire una flotta di sottomarini a propulsione nucleare nell'ambito di una nuova partnership strategica per la sicurezza con Stati Uniti e Regno Unito.

Thales è esposto a questo nuovo scenario in due direzioni: è fornitore di sottosistemi a Lockheed Martin e ha una partecipazione del 35% nel cantiere navale militare francese Naval Group, che avrebbe dovuto fornire sottomarini all'Australia in un accordo da 40 miliardi di dollari, ora abbandonato a favore del nuovo patto con Stati Uniti e Gran Bretagna.

Thales afferma però che - al 30 giugno 2021 - il portafoglio ordini con Lockheed Martin "non è rilevante", poiché ammonta a meno di 30 milioni di euro, ovvero meno dello 0,1% del portafoglio ordini totale. Inoltre, Thales non prevede alcun impatto materiale da questo annuncio sull'EBIT 2021 del gruppo attraverso il contributo di Naval Group

Di conseguenza, Thales conferma tutti i suoi obiettivi finanziari per il 2021, come annunciato il 4 agosto 2021: come nel 2019 e nel 2020, un rapporto book-to-bill superiore a 1; vendite comprese tra 15,8 miliardi di euro e 16,3 miliardi di euro; un margine EBIT compreso tra il 9,8% e il 10,3%, in crescita da 180 a 230 punti base rispetto al 2020.

Avanza intanto il titolo Thales, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,71% e si attesta a 82,46. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 83,11 e successiva a quota 84,27. Supporto a 81,95.

(Foto: © LCVA | Dreamstime.com)