Thales completa l'acquisizione di Gemalto

(Teleborsa) - Completata l'acquisizione di Gemalto da parte di Thales. L'operazione, conclusasi in 15 mesi, ha un valore didi euro e l'obiettivo del suo essere è creare un leader globale dell'identità e sicurezza digitale che impiega 80 mila persone, 3.000 ricercatori e 28.000 ingegneri dedicati alla Mission aziendale.Ad oggi, infatti, il Gruppo ha all'attivo un portafoglio di 20.500 brevetti, di cui più di 400 sono stati registrati nel 2018. La nuova Thales da questo momento in poiIn particolar modo, grazie alle tecnologie di Gemalto, Thales svilupperà soluzioni per indirizzare le principali sfide che le società devono affrontare, quali la gestione del traffico aereo autonomo, la cyber sicurezza dei dati e delle reti, la sicurezza aeroportuale e la sicurezza delle transazioni finanziarie.In seguito a quest'acquisizione,a livello internazionale di Thales.