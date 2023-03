Thales, record di ordini nel 2022, il settore Difesa traina il gruppo, altre 12mila assunzioni nel 2023

Record di ordini nel 2022 per Thales: gruppo internazionale con quartiere generale a Parigi con oltre 70mila dipendenti in 56 paesi specializzato in componenti elettroniche per i settori aerospaziale, difesa, sicurezza, trasporto. L'aumento è del 18% e vale 23,6 miliardi grazie al traino dalle attività di difesa legate all'aumento dei budget militari innescato dall'aggressione della Russia all'Ucraina.

Il portafoglio ordini ammontava a 41 miliardi a fine 2022, il fatturato in crescita dell'8,5% a 17,6 miliardi e l'utile netto consolidato del 3% a 1,12 miliardi. L'utile operativo è aumentato del 17,3% a 1,94 miliardi. Per l'amministratore delegato di Thales Patrice Caine, «la dinamica commerciale è molto forte in tutte le attività».

Su 29 contratti «da oltre 100 milioni», 16 riguardano la difesa, tra cui la fornitura di 80 aerei da combattimento Rafale agli Emirati Arabi per 14 miliardi, 6 all'Indonesia e altri 6 alla Grecia, radar , sistemi radio e munizioni: la difesa (52% del fatturato) ha visto gli ordini salire del 25% a 14 miliardi; il fatturato delle attività di identità digitale e sicurezza è salito del 21% a 3,618 miliardi; gli ordini della divisione Aerospace del 5% a 5,9 miliardi; l'aeronautica civile registra due contratti da oltre 100 milioni, «i primi dal 2019», per la fornitura di sistemi di intrattenimento per i Boeing 777X della compagnia Emirates.

Ecco Patrice Caine, presidente e ad, dopo il consiglio di amministrazione di Thales: «Grazie all'impegno di tutti i propri dipendenti, Thales - commenta il presidente e a.d. Patrice Caine - ha ottenuto nel 2022 risultati finanziari molto positivi. Lo slancio commerciale è significativo in tutte le linee di business. Con 29 contratti per un valore unitario di oltre 100 milioni di euro, l'acquisizione di ordini ha raggiunto il livello record di oltre 23 miliardi di euro. Nonostante un contesto operativo complesso, la crescita dei ricavi si è collocata nella fascia alta del range annunciato a luglio 2022 e l'Ebit ha superato i livelli pre-Covid-19. La cassa è stata ancora una volta superiore a 2 miliardi di euro e si prevede che il gruppo genererà quasi 6,5 miliardi di euro di free cash flow operativo nel periodo 2021-2023. Abbiamo continuato a ottimizzare il nostro range di attività con quattro acquisizioni e due cessioni. Siamo in anticipo sui tempi del nostro piano d'azione Esg - prosegue Caine - per costruire un mondo più sicuro, più rispettoso dell'ambiente e più inclusivo. Per sostenere la crescita stiamo aumentando in modo significativo i nostri piani di reclutamento e i flussi di cassa (capex). Dopo aver assunto 11.500 persone nel 2022, assumeremo più di 12.000 dipendenti nel 2023. Nel 2023 i nostri flussi di cassa per investimenti (capex) saranno del 20% superiori al 2022 e del 46% superiori al 2021. Con le proprie tecnologie, la capacità di innovazione e l'impegno di tutti i suoi team, Thales ha dimostrato ancora una volta l'efficacia del nostro modello di business, resiliente e che crea costantemente valore per i suoi stakeholder».