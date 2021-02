© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il contratto tra, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), eè stato rinnovato per la fornitura di altri 2 nuovi moduli cargo pressurizzati, ossia la diciottesima e diciannovesima missione Cygnus di(International Space Station).Cygnus è composto da due sezioni principali: il modulo di servizio di Northrop Grumman e il modulo di carico pressurizzato (Pressurized Cargo Module PCM), sviluppato e costruito da Thales Alenia Space. Le missioni Cygnus sono state cruciali per ildal 2013, trasportando un carico fondamentale per la vita sulla ISS, tra cui ossigeno, acqua, equipaggiamenti, esperimenti scientifici e parti di ricambio."In quest'ultimo decennio siamo stati un partner molto apprezzato nel programma Cygnus di Northrop Grumman, proponendo tecnologie innovative che consentono di lavorare e vivere sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e promuovendo progressi scientifici", ha commentato, VP Esplorazione e Scienza in Thales Alenia Space.