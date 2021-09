Thales Alenia Space, incarico da ESA per prototipo stazione di terra per sistema EGNOS

1 Minuto di Lettura

Lunedì 27 Settembre 2021, 15:00







(Teleborsa) - Thales Alenia Space - joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) - è stata selezionata dall'ESA, nell'ambito del programma Horizon 2020, per un nuovo contratto di progettazione e sviluppo di un prototipo di stazione di terra di prossima generazione per il servizio di navigazione geostazionaria europeo (EGNOS), denominato NLES-Next (Navigation Land Earth Station).



"La NLES - spiega una nota - è la stazione uplink di EGNOS che ha il compito di promuovere la generazione del segnale EGNOS nello spazio, impiegata da EGNOS per supportare applicazioni di posizionamento critiche come la navigazione e l'atterraggio degli aerei". Thales Alenia Space offrirà un prototipo NLES di nuova generazione "che abbraccia modularità, flessibilità, scalabilità e un alto livello di segregazione per supportare ed incrementare nuovi servizi", viene aggiunto.



Spicca il volo Thales, che si attesta a 85,38, con un aumento del 2,45%. Ottima la performance di Leonardo, che si attesta a 7,076 con un aumento del 3,15%.