Thales Alenia Space fornirà satellite telecomunicazioni per l'Indonesia

progetterà e produrrà il satelliteper conto del ministero della comunicazione indonesiano, che a sua volta si avvarrà dell'operatore satellitare locale- Pasifik Satelit NusantaraNello specifico, Thales Alenia Space fornirà il satellite Very High Throughput (VHTS) collocato sulla sua piattaforma completamente elettricae dotata di un processore digitale (5G). L'azienda sarà anche impegnata a fornire due centri di controllo satellitari (principale e di backup), le stazioni di telecomunicazioni e telemetria e il segmento di missione da terra collegato al payload completamente lavorato. Inoltre,L'intero satellite Ka-Band SATRIA trasmetterà più di 150 gigabits per secondo su tutto il territorio indonesiano. Con l'obiettivo di ridurre il digital divide, SATRIA mira a connettere circa 145.000 aree compresee strutture pubbliche così come sedi delle amministrazioni regionali non collegati da satelliti esistenti o infrastrutture terrestri. Il satellite contribuirà allo sviluppo dell'infrastruttura digitale in Indonesia.e sarà posizionato ad un'orbita di 146°E per una durata totale di 15 anni.