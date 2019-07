Thales Alenia Space, consegnato modulo per satellite Euclid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Thales Alenia Space in Spagna è responsabile del sistema di telecomunicazioni mentre Thales Alenia Space in Italia è il primo contraente per la costruzione del satellite e del suo Modulo di Servizio., per rivelare la storia della sua espansione e della crescita di struttura nel corso degli ultimi tre quarti della sua storia. La mappa completa rappresenterà centinaia di migliaia di immagini e diverse decine di Petabyte di dati per una missione della durata di 6 anni."Questo programma consolida Thales Alenia Space in Spagna come riferimento europeo per i sottosistemi per le telecomunicazioni.. Siamo molto orgogliosi di contribuire a uno dei programmi di punta dell'Agenzia Spaziale Europea per comprendere l'Universo".ha aggiunto: "Lo sviluppo del satellite Euclid segue la tabella di marcia con l'integrazione in corso e i test del Modulo di Servizio di volo a Torino e l'intero satellite STM pronto per la campagna di qualificazione termica a Cannes., con la partecipazione straordinaria dei nostri team in."