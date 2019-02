Thales Alenia fornirà strumentazioni tlc per la NASA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, joint venture fra la francese Thales (al 67%) e Leonardo (al 33%), si è aggiudicata due contratti con la NASA per la fornitura di strumentazioni per le telecomunicazioni.Più in dettaglio il Goddard Space Flight Center (GSFC) della NASA ha assegnatorelativi alla consegna deie deglidi tubi ad onda progressiva (Travelling Wave Tube Amplifiers ) per le(Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem)(Wide Field InfraRed Survey Telescope). Per questi contratti, Thales Alenia lavorerà in Spagna sulla progettazione, analisi, realizzazione, test e consegna dei transponder a banda S, che sono responsabili della trasmissione delle telemetrie interne dei velivoli spaziali alle stazioni di terra e della ricezione dei comandi da terra.IN Belgio, fornirà gli Amplificatori di tubi a onda progressiva (TWTA) a banda-Ka, che hanno il compito di amplificare i segnali di comunicazione a banda-Ka utilizzati per il downlink dei dati scientifici.è una missione sponsorizzata dalla divisione Scienza della Terra della NASA per rispondere ai, che si occuperà di raccogliere misurazioni radiometriche e polarimetriche degli oceani e dell'atmosfera, dalle quali potranno essere determinati dati ecologici e biogeochimici degli oceani, dati delle nuvole e delle particelle di aerosol. Ilè pianificato per ilè un progetto "strategico" a larga scala progettato per lo studio dell'energia scura, della scoperta degli esopianeti e dell'astrofisica a infrarossi. La navicella spaziale WFIRST sarà dotata di un telescopio a infrarossi con uno specchio primario della stessa dimensione del Telescopio spaziale Hubble, del diametro di 2,4 metri, e due strumenti, il Wide Field e il coronografo. La missione ha una durata quinquennale con