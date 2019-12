Banco Bpm, accordo per l’anticipo del Tfs al personale della Difesa

Banco Bpm e il ministero della Difesa hanno siglato un accordo per l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio (Tfs) al personale civile del Ministero della Difesa. L’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, e il segretario generale della Difesa, generale di Corpo d’armata Nicolò Falsaperna, hanno firmato nei giorni scorsi la convenzione presso Palazzo Guidoni, sede del Segretariato generale della Difesa e direzione nazionale Armamenti a Roma.

Attraverso la struttura dedicata, presso la filiale di Roma Montecitorio di Banco Bpm, il personale del ministero della Difesa potrà ottenere l’anticipazione immediata in unica soluzione del Tfs a cui ha diritto a un tasso fisso dell'1%, senza aspettare i termini di tempo oggi previsti dall'Inps (in genere un paio d'anni ma per chi esce con quota 100 anche di più) e nel rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia sul Credito ai consumatori.

L’accordo con il ministero della Difesa completa l’offerta per l’intero comparto delle Forze Armate, dopo aver sottoscritto il medesimo accordo con l’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Arma dei Carabinieri e l’Aeronautica Militare.

Banco Bpm aveva già siglato accordi per l'anticipo del Tfs con la Corte dei Conti, con l’Associazione Nazionale Magistrati, con il Consiglio di Stato, con il Ministero dell’Interno, l’Avvocatura dello Stato, il Cosmed e la Guardia di Finanza.

