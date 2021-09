Texas Instruments incrementa il dividendo trimestrale

1 Minuto di Lettura

Giovedì 16 Settembre 2021, 13:00







(Teleborsa) - Il CdA di Texas Instruments approvato l'aumento del dividendo trimestrale del 13% annuo a 1,15 dollari per azione rispetto all'1,02 dollari precedenti. La cedola andrà in pagamento il prossimo 15 novembre su posizioni al 1° novembre.



Il gruppo dei semiconduttori di Dallas ha dichiarato di aver realizzato il 56% del suo free cash flow per pagare i dividendi agli azionisti nei 12 mesi allo scorso 30 giugno.



A luglio, Texas Instruments ha annunciato risultati superiori alle stime degli analisti ed un outlook prudente.









(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)