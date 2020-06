© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Evidentemente il Tar non ha correttamente interpretato la natura dell'accordo intercorso con il San Matteo.ribadisce di avere sempre operato nell'ambito della correttezza e del pieno rispetto delle regole e di aver già dato ai propri legali mandato di proporre immediatamente". Questo il commento della Società cha fa sapere di aver accolto "con sorpresa" laAccogliendo il ricorso presentato dallail Tar, in mattinata, ha annullato l'accordo sottoscritto tra la multinazionale e laper laritenendo che Diasorin abbia acquisito unrispetto agli operatori del medesimo settore. I giudici hanno anche disposto la trasmissione degli atti allapoiché, si legge nelle 48 pagine della sentenza, "la Fondazione San Matteo ha impegnato risorse pubbliche, materiali ed immateriali, con modalità illegittime, sottraendole, in parte qua, alla loro destinazione indisponibile".A tal proposito, respingendo le accuse, Diasorin sottolinea che "continuerà a difendere la propria immagine nel rispetto dello straordinario impegno e della dedizione di tutti coloro che ogni giorno lavorano per garantire la disponibilità di prodotti sempre innovativi a tutela della salute delle persone".