Tesoro, torna il BTP Italia per finanziare le spese per l'emergenza sanitaria

(Teleborsa) - Il, titolo nato e concepito all'indomani della crisi finanziaria per sostenere la domanda di BTP presso la clientela retail (risparmiatori) e per riportare fiducia sui titoli di stato italiani,, proponendosi di reperire le risorse necessarie a finanziare i programmi del governo per superare la fase critica ed avviare la ripresa.Ilha infatti annunciato unadel BTP Italia, interamente dedicata adei recenti provvedimenti del Governo a supporto del, per la salvaguardia dele anazionale.- Il titolo, indicizzato all'inflazione italiana e con un minimo "garantito", verrà collocato il prossimoo presso risparmiatori individuali (mercato retail) e verrà poi offerto i- "Per favorire la massima partecipazione dei risparmiatori ed agevolare il lavoro degli intermediari finanziari in questo particolare periodo- spiega il MEF - per questa speciale emissione di BTP Italiala facoltà dilasciando quindi tre intere giornate per le sottoscrizioni dei risparmiatori retail".- Dato il difficile contesto in cui l'operazione, ilin dettaglio alcuni elementi, fra cui la, che sarà comunque, in linea con le precedenti emissioni e con quanto già anticipato dalle linee guida del debito pubblico 2020.- Per sopperire alle limitazioni imposte dalle misure di contenimento, alla clientela retail saràe, mediante l'opzione del trading-online attivata sul proprio internet banking, senza quindi recarsi in filiale o presso gli uffici postali dove si detiene il conto titoli. Quest'ultima è un'opportunità da sempre caratteristica del BTP Italia e che risulta oggi particolarmente utile proprio in ragione dell'emergenza in corso. Come di consueto il(il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso: Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, MPS Capital Services Banca per le imprese ed Unicredit.