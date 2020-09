Tesoro, tassi in calo all'asta di CTZ e BTP

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato 3,75 miliardi di CTZ a 24 mesi e 750 milioni di BTP a 10 anni indicizzati all'inflazione con rendimenti in calo.



Nel dettaglio, per i CTZ l'importo richiesto è stato di poco inferiore ai 6 miliardi con un rendimento a -0,118%, in calo di 10 punti. Per i BTP indicizzati all'inflazione l'importo richiesto è stato di 1,276 miliardi con un rendimenti dello 0,37% in flessione di 9 punti percentuali. © RIPRODUZIONE RISERVATA