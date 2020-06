Tesoro presenta BTP Futura: il nuovo titolo retail collegato alla ripresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il nuovo titolo di Stato esclusivamenteindividuali e affini (clientela retail), presentato oggi dal direttore generale del Tesoro,. Il titolo è stato concepito sul modello del BTP Italia, ma con più giorni di prenotazione e con l'esclusione degli istituzionali.BTP Futura - ha sottolineato Rivera - "fa parte di unafinalizzata a costruire un rapporto più stretto e continuativo con i risparmiatori" e che punta alla "diversificazione", rendendo il Tesoro "più forte sul mercato".Per il dirigente del Tesoro c'è undi euro sui conti di deposito e conti correnti che potrebbe essere investito anche in titoli pubblici. "Laè piuttosto bassa,, e si confronta con cifre che all'inizio degli anni Duemila erano superiori al 10%". Fra l'altro, i titoli titoli pubblici presentano il vantaggio di essere "semplici da capire, molto sicuri e molto liquidi".Contestualmente alla presentazione del nuovo titolo, ilha annunciato oggi la, a partire dafino a(ore 13).BTP Futura, il primo titolo di Stato 100% retail, è, poiché questa emissione, come già accaduto per il BTP Italia, sarà interamente dedicata adagli ultimi provvedimenti varati dal Governo per affrontare l'emergenza dae sostenere la ripresa del Paese.BTP Futura avrà unapensata pere quindi chi deterrà questo titolo fino alla scadenza. Le cedole saranno infatti calcolate in base a deicon il meccanismo cosiddetto. La serie deidi questa emissione di BTP Futura sarà comunicata venerdì 3 luglio, a ridosso dell'emissione.Laa partire da un lotto minimo di 1.000 euro,infatti, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l'emissione.Coerente con l'obiettivo di supporto all'economia nazionale, anche il premio fedeltà rifletterà la crescita economica nazionale: ilcorrisposto soltanto a chi acquisterà il titolo nei giorni di emissione e lo deterrà fino a scadenza avrà un valore, ma potrà aumentaredell'ammontare sottoscritto, sulla base della media delnominale dell'Italia registrato dall'ISTAT nel periodo di vita del titolo.La prima emissione del BTP Futura avrà una: la decisione definitiva verrà comunicata il prossimo 19 giugno. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso due banche dealers: Banca IMI S.p.A, e Unicredit S.p.A.Il Titolo potrà essere acquistato attraverso gli stessi canali utilizzati dai risparmiatori retail per il BTP Italia: referente in banca, ufficio postale o direttamente su internet banking