Tesoro, in asta venerdì 7,5 miliardi di BOT annuali

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato l'emissione i BOT annuali, scadenza 14 luglio 2022, per un ammontare di 7,5 miliardi di euro, in asta venerdì 9 luglio. La data di regolamento è il 14 luglio.



Il 14 luglio - si legge nella nota del MEF - sono in scadenza BOT a 12 mesi per un ammontare di circa 7,77 miliardi di euro. In circolazione al 30 giugno ci sono 39,150 miliardi di euro di BOT a sei mesi e 83,885 miliardi di BOT a 12 mesi, per un totale di 123,035 miliardi.



Il Tesoro comunica inoltre che, in seguito all'assenza di specifiche esigenze di cassa, il 9 luglio non verrà offerto il BOT trimestrale.