Tesoro, in asta BOT annuali rendimento schizza oltre 2%

Venerdì 9 Settembre 2022, 14:30







(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato stamattina tutti i 7 miliardi di euro di BOT annuali, posti in asta ad un rendimento del 2,091%, in rialzo di ben 110 punti base rispetto alla precedente asta. Un effetto del progressivo aumento dei tassi di riferimento della BCE e della crescita dei rendimenti dell'obbligazionario.



La domanda è stata piuttosto forte per 9,15 miliardi di euro, con un rapporto di copertura pari a 1,31. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione a 97,924.