Tesoro, in asta 6 miliardi euro BOT 6 mesi il 26 agosto

Martedì 23 Agosto 2022, 18:15







(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di 6 miliardi di euro di BOT 6 mesi. In particolare, saranno collocati BTP con scadenza 28/02/2023 e ISIN IT0005505083. I titoli vanno in asta venerdì 26 agosto. La data di regolamento è mercoledì 31 agosto.



In scadenza il 31 agosto 2022 ci sono 6,05 miliardi di euro di BOT 6 mesi.