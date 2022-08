Venerdì 5 Agosto 2022, 20:45







(Teleborsa) - Il 10 agosto il Ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) offrirà in asta BOT con scadenza a 1 anno per 7 miliardi, con data di regolamento il 12 agosto.



Lo stesso giorno - si legge nella nota del Tesoro - sono in scadenza BOT per 7,7 miliardi di euro.