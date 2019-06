Tesoro, fabbisogno maggio cala a 900 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), pubblicando i dati provvisori. Il saldo risulta inrispetto al corrispondente mese dello scorso anno (7,943 miliardi)., in riduzione di circa 5,5 miliardi rispetto a quello registrato nel periodo gennaio-maggio 2018."Il risultato del mese di maggio 2019 - spiega il Tesoro - ha beneficiato,, di un aumento di circa 3,4 miliardi dovuti, quasi esclusivamente, al, slittato da febbraio a maggio sulla base di quantodisposto dalla Legge di Bilancio per il 2019 al fine di consentire all'Istituto l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2019"."Al risultato positivo - aggiunge - ha contribuito unadi circa 3,6 miliardi, dovuta principalmente alla(-1.000 milioni) rispetto all'anno precedente, anno in cui sono stati pagati gli arretrati per i rinnovi contrattuali, e alle(-900 milioni). Lasui titoli di Stato presenta unrispetto all'anno precedente per circa 230 milioni".