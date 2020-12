(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) comunica l'emissione nel primo trimestre del 2021 di BTP per una valore totale di 29 miliardi di euro.



Nel dettaglio, BTP a 3 anni con scadenza 15/04/2024 ed un ammontare minimo da 9 miliardi di euro; BTP a 5 anni con scadenza 01/04/2026 e ammontare minimo dell'intera emissione pari a 10 miliardi di euro; BTP a 7 anni con scadenza 15/03/2028 e ammontare minimo dell'intera emissione pari a 10 miliardi di euro.



Inoltre, così come annunciato nella Linee Guida per la gestione del debito pubblico per il 2021 - si legge nella nota del MEF - il Tesoro valuterà la possibilità di emettere il nuovo titolo BTP Short Term, la cui scadenza potrà essere compresa tra i 18 ed i 30 mesi.