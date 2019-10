Tesoro, emessa prima tranche nuovo BTP a 10 anni per 4 miliardi con rendimento 0,436%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Tesoro ha emesso la. Il titolo è stato collocato alcorrispondente ad un rendimento lordo annuo reale all'emissione dello 0,436%.Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i risultati dell'emissione del nuovo decennale indicizzato all'inflazione dell'area euro, con esclusione dei prodotti a base di tabacco. Il, godimento 15 maggio 2019 e tasso annuo reale 0,40%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 9 ottobre.Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato costituito da cinque lead managers,e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead managers.