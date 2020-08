Tesoro, collocati in asta 6,75 miliardi di BTP con rendimenti in forte calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' andata bene l'di metà agosto, che ha posto in collocamento, per un importo complessivo diIlha registrato una buonadi euro, a fronte di un importo offerto e collocato di 2,75 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,63. Ilè quasi crollato a zerocon una differenza di 22 punti base in meno rispetto all'asta di metà luglio.Ilha incontrato unarispetto ai 2,75 offerti, con un rapporto di copertura di 1,43.in calo(-23 pb sul collocamento precedente).Il collocamento deiinfine ha sollecitato una, con un rapporto di copertura di 1,39. Ilsi è attestatocon una differenza in diminuzione d 58 pb rispetto al collocamento di luglio.