Tesoro, collocati 9 miliardi in asta BTP

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato BTP per un totale di 9 miliardi di euro.



Nel dettaglio, sono stati assegnati BTP agosto 2024 per 4,500 miliardi di euro, il rendimento si è attestato al -0,19% in crescita di 2 punti base dall'asta del 10 giugno e il rapporto di copertura è pari a 1,34. Sono poi stati collocati BTP luglio 2028 per 2,750 miliardi di euro; il rendimento si è attestato allo 0,38% in calo di 8 punti base dall'asta precedente e il bid to cover è pari a 1,50. Venduti infine BTP marzo 2037 per 1,750 miliardi, rendimento all'1,19% e rapporto di copertura pari a 1,54 volte.