(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato tutti i 5 miliardi di euro di BOT semestrali, offerti oggi in asta. Balza il rendimento all'1,978%, in rialzo di 117 punti base rispetto alla precedente asta.



La domanda è stata pari a 7,1 miliardi, per un rapporto di copertura di 1,42.