Tesoro colloca in asta BTP e CTZ per quasi 8 miliardi

1 Minuto di Lettura

Martedì 31 Agosto 2021, 13:15







(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato in asta quasi 8 miliardi di titoli fra BTP e CTZ. L'asta di BTP per complessivi 5,75 miliardi ha visto collocare 2,5 miliardi di BTP a 5 anni, a fronte di una domanda di 3,6 miliardi e 3,25 miliardi di BTP a 10 anni, rispetto ad una domanda di oltre 4,4 miliardi.



Per entrambe le scadenze i rendimenti sono poco variati: quello del titolo quinquennale risulta negativo e pari a -0,01% (era +0,02%) quello del titolo decennale allo 0,67% (era 0,66%).



Collocati anche 2 miliardi di CTZ a sette anni, per una domanda che ha superato i 2,9 miliardi ed un rendimento che si è attestato allo 0,03%.