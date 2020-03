Tesoro colloca BTP con rendimenti in forte aumento

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato stamattina 7,75 miliardi di euro di BTP a medio-lungo termine, con rendimenti che risultano in deciso aumento, in linea con la recente risalita dei rendimenti del titoli decennali e dello Spread.



Collocati in particolare 2,75 miliardi di BTP a 5 anni ad un rendimento dello 0,8% (+43 punti base rispetto alla precedente asta), ai massimi dall'estate 2019, e con un tasso di copertura di 1,43.



Piazzati anche 3,5 miliardi di BTP a 10 anni (agosto 2030) con rendimento all'1,48% (+48 punti base) e 1,5 miliardi di BTP 10 anni (aprile 2030) a un tasso dell'1,44% (+15 punti base).



Collocati infine 750 milioni di CCT indicizzati all'inflazione europea (CctEu) ad un rendimento dello 0,66% con un tasso di copertura pari a 2,04. © RIPRODUZIONE RISERVATA