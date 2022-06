Tesoro colloca 6 miliardi di BTP con rendimenti in forte aumento

Martedì 14 Giugno 2022, 14:00







(Teleborsa) - Il Tesoro ha assegnato 6 miliardi di BTP a medio-ungo termine con scadenze sino a 30 anni con rendimenti in persistente rialzo su tutte le tipologie.



Sono stati assegnati 2 miliardi di BTP a 3 anni ad un tasso del 3,04%, pressoché raddoppiato rispetto all'1,53% della precedente asta e d al top da luglio 2012.



Assegnati anche 2,5 miliardi di BTP a 7 anni ad un rendimento del 3,75%, in rialzo di 136 punti base rispetto al 2,39% della precedente asta ed ai massimi da ottobre 2013.



Collocate anche due tranche di BTP a 30 anni - 747 milioni per la scadenza 2049 e 752 milioni la scadenza 2052 - con rendimenti rispettivamente del 4,20% e del 4,23%, in aumento rispetto al 3,06% dell'asta precedente.