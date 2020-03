Tesoro colloca 6,5 miliardi di BOT annuali con rendimenti positivi

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato stamattina 6,5 miliardi di BOT a 12 mesi, con rendimenti in crescita ed una domanda robusta. L'asta di questa mattina ha registrati9 richieste per 10,7 miliardi di euro, con un book-to-bill ratio di 1,65 rispetto ai 6,5 miliardi offerti.



Rendimenti in crescita e di nuovo positivi, anche se marginalmente, con un tasso che si porta al + 0,072% con un aumento di 39 punti base rispetto al rendimento precedente (-0,319%).



Il totale dei BOT attualmente in circolazione è pari a 118,6 miliardi di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA