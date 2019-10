(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato in asta 5,5 miliardi di BTP con più scadenze. In particolare ha collocato 2,5 miliardi di BTP a 5 anni, ad un rendimento dello 0,42% (+17 punti base rispetto alla precedente asta). UN titolo che ha trovato una discreta domanda per 3,43 miliardi.



Assegnati anche 3 miliardi di BTP a 10 anni, ad un rendimento dell'1,06% (+18 punti base rispetto al collocamento precedente). In questo caso è stata totalizzata una domanda di 3,86 miliardi.







© RIPRODUZIONE RISERVATA