1 Minuto di Lettura

Venerdì 24 Settembre 2021, 12:15







(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato tutti i 2,5 miliardi di euro di BTP Short Term offerti in asta oggi, scadenza gennaio 2024.



In lieve rialzo il rendimento a -0,32% rispetto al -0,37% del collocamento di giugno.



Sono stati venduti anche BTP indicizzati a 10 anni, scadenza maggio 2030, per 1 miliardo di euro con un tasso pari a -0,85%.