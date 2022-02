Venerdì 18 Febbraio 2022, 20:00







(Teleborsa) - Il MEF offrirà in asta BTP short term per un importo minimo di 2,5 miliardi, fino a un massimo di 3 miliardi di euro.



Lo comunica il Tesoro in una nota, aggiungendo che la data dell'asta cade il prossimo 23 febbraio.



Si tratta della terza tranche.