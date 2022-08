Tesoro, asta BTP conferma forte crescita rendimenti

Martedì 30 Agosto 2022, 14:15







(Teleborsa) - Rendimenti in deciso aumento alle aste di titoli di stato di medio-lungo termine tenutesi questa mattina. Sono stati collocati complessivamente 6,75 miliardi di BTP a 5, 10 e 15 anni.



Il collocamento dei titoli decennali è stato pari a 2,25 miliardi a fronte di una domanda pari a 3,46 miliardi, per un rendimento lordo del 3,76% (+30 punti base).



Collocati anche 2,75 miliardi di titoli quinquennali, a fronte die 4,72 miliardi richiesti, ad un rendimento del 3,09% (+28 punti base), e 1,25 miliardi di titoli a 15 anni in risposta ad una domanda di 2,2 miliardi ad un tasso del 3,30%.



Piazzati anche 1,25 miliardi di titoli indicizzati CCTeu a 8 anni ad un rendimento dell'1,04% (-22 punti base).