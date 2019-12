Tesoro, asta BOT a 6 mesi: tasso ancora negativo

(Teleborsa) - Il Ministero del Tesoro ha registrato il tutto esaurito per i BOT a sei mesi, con scadenza giugno 2020, messi in asta oggi. E' stato assegnato l'intero importo pari a 6,5 miliardi euro a fronte di una domanda che ha raggiunto 9,57 miliardi di euro, con un rapporto di copertura di 1,47 in calo rispetto all'1,51% dell'asta di fine novembre.



Ancora negativo il rendimento che è risultato pari a -0,221% dal -0,215% del precedente collocamento di novembre. Si tratta del livello minimo da aprile 2018.



Assegnata anche la quinta tranche del CTZ novembre 2021 per 2 miliardi di euro con un tasso in rialzo a -0,005% da -0,033% precedente). © RIPRODUZIONE RISERVATA