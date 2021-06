Tesoro annuncia emissione di un nuovo CCTeu

Mercoledì 23 Giugno 2021, 16:30

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver affidato a BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese e UniCredit il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo CCTeu, scadenza 15 aprile 2029. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

I CCTeu sono titoli a tasso variabile ed hanno una durata compresa tra i 3 e i 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al tasso Euribor 6 mesi. Sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale a rimborso ed il prezzo pagato all'emissione.

Il Tesoro precisa che l'annuncio dei titoli e dei quantitativi in offerta nelle aste di titoli a medio–lungo termine previste per il prossimo mercoledì 30 giugno avverrà tenendo conto dell'operazione annunciata.