1 Giugno 2021

(Teleborsa) - Tesmec, società attiva nel campo delle infrastrutture per il trasporto di energia e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, si è aggiudicata un contratto pari a 12 milioni di euro (8 milioni di euro più 4 milioni di euro in opzione) con Terna relativo alla fornitura in opera di Automatismi di Stazione AT su piattaforma SAS (ASAT-3). Il contratto quadro è stato finalizzato tramite la controllata Tesmec Automation e diventerà impegnativo all'esito positivo del prototipo e alle richieste di Terna.

"Sono particolarmente soddisfatto perché questo progetto è un'ulteriore conferma del riconoscimento di Tesmec Automation come player di eccellenza nel settore dell'Energy Automation - ha commentato Carlo Caccia Dominioni, Energy BU Energy Director - ciò permette al nostro gruppo di proseguire con successo lo sviluppo nel mercato delle tecnologie innovative per l'automazione delle reti elettriche, un business che gode di notevoli prospettive di crescita sia sul mercato nazionale, dove già siamo un partner chiave per le principali Utilities italiane, sia su quelli internazionali, dove il potenziale di crescita va sviluppato".

A seguito della notizia, si registra un'ottima performance per Tesmec a Piazza Affari, dove scambia in rialzo del 4,48% e si attesta a 0,126. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,1267 e successiva a 0,1289. Supporto a 0,1245.