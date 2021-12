Tesmec, nuovi contratti per 15 milioni di euro in Repubblica Ceca e Israele

(Teleborsa) - Tesmec, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, si è aggiudicata due commesse internazionali nel settore ferroviario, in Repubblica Ceca e in Israele. I contratti sono stati vinti dalla controllata Tesmec Rail e hanno un valore complessivo di 15 milioni di euro, di cui 13 milioni di euro per quello in Repubblica Ceca e 2 milioni di euro per quello in Israele.

"Siamo molto soddisfatti per le due nuove commesse che rappresentano una conferma della nostra strategia di crescita globale nel settore ferroviario, oltre che delle nostre capacità tecnologiche - ha commentato il direttore generale Paolo Mosconi - In particolare, il progetto della stazione appaltante ceca risulta particolarmente innovativo, poiché basato sul cambiamento del principio tecnologico e per tale motivo in grado di garantire il rispetto dei più elevati parametri tecnici, ecologici e operativi, mentre Israele può costituire un vero e proprio hub per il nostro sviluppo futuro nell'intera area mediorientale".

Il contratto nella Repubblica Ceca è stato aggiudicato da ELZEL Elektrizace železnic Praha, società leader nella progettazione, produzione, assemblaggio e costruzione di catenarie elettriche in Repubblica Ceca e in Slovacchia. Lo scopo del contratto riguarda la fornitura di 4 veicoli multifunzione per la manutenzione e la diagnostica della catenaria ferroviaria dotati di sistema di bordo ETCS per utilizzo intemodale in Europa e di 2 unità per lo stendimento automatizzato della linea elettrica ferroviaria. La consegna dei veicoli e delle unità è prevista nel quarto trimestre 2022.

L'altro contratto, in Israele, è con Linom Ltd., società leader nel campo dell'ingegneria civile, aggiudicataria di un contratto quadro con le

Ferrovie Israeliane della durata di 5 anni per la realizzazione di nuove linee e la manutenzione e l'elettrificazione delle esistenti. L'ordine riguarda la fornitura di 1 veicolo multifunzione per la manutenzione delle linee ferroviarie, con possibilità di upgrade come treno e come sistema di diagnostica, e rappresenta l'ingresso del Gruppo Tesmec nel settore ferroviario in Israele. La consegna del veicolo è prevista nel primo trimestre 2022.