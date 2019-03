Tesmec, fatturato in crescita. Rivede l'utile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Torna in utile Tesmec nel 2018. L'esercizio si è chiuso con un risultato netto positivo per 44 mila euro contro la perdita di 1,4milioni registrata nel 2017.pari a 194,6 milioni di euro sono cresciuti del 10,9% rispetto ai 175,6 milioni di euro al 31 dicembre 2017 e +11,8% a cambi costanti. L'Ebitda adjusted si è attestato a 21 milioni di euro (+1,3%) mentre l'Ebitda è stato pari a 18,9 milioni di euro (-8,6%).a 77,7 milioni di euro in miglioramento sia rispetto agli 85,2 milioni di euro al 31 dicembre 2017, sia rispetto ai 92,9 milioni di euro al 30 settembre 2018, a seguito di una migliore gestione del capitale di esercizio a supporto di un forte programma di investimenti.. Il Gruppo prevede: ricavi in aumento, un sostanziale recupero della marginalità, un miglioramento dell'indebitamento finanziario netto ed una