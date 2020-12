© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tesmec rende noto che, nel corso della prima seduta dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati sull'aumento di capitale, risultano venduti tutti i 2.926.006 diritti di opzione non esercitati, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di 14.273.200 azioni ordinarie. L'offerta si chiude dunque in via anticipata.I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni - aventile stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare – al prezzo di Euro 0,07 per Azione, nel rapporto di 200 Azioni ogni 41 Diritti acquistati.Nel corso del periodo di offerta in opzione, iniziato il 23 novembre 2020 e conclusosi il 10 dicembre 2020, sono stati esercitati 99.446.115 diritti di opzione e, quindi, risultano già sottoscritte n485.103.000 Azioni di nuova emissione, pari al 97,14% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 33.957.210 euro.