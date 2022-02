Tesmec cede l'11% dopo la revisione al ribasso dei risultati 2021

Lunedì 14 Febbraio 2022, 18:15







(Teleborsa) - Chiusura in profondo rosso per la società che si occupa della manutenzione e dell'efficientamento di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, che al termine della seduta esibisce una variazione negativa dell'11,39%. La performance negativa è arrivata dopo che venerdì, a borsa chiusa, la società ha comunicato di avere rivisto al ribasso la stima dei preliminari 2021. Su Tesmec, e in particolare sulla divisione Trencher, hanno pesato il protrarsi dei ritardi generati da fattori relativi all'approvvigionamento dei materiali e alle consegne, oltre la crescita esponenziale dei costi dell'energia elettrica e delle materie prime.