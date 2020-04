Tesmec, CdA approva acquisizione 4 Service da parte della correlata MTS

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec ha approvato l'acquisizione dalla parte correlata MTS – Officine Meccaniche di Precisione del 100% del capitale sociale di 4 Service, società operante nel business di noleggio dei trencher per un corrispettivo di 9,4 milioni di euro.



Alla data di esecuzione, contestualmente al sorgere del credito in relazione al corrispettivo, MTS convertirà il proprio credito in versamento in conto futuro aumento di capitale di Tesmec. L'esecuzione dell'Operazione è prevista entro il 30 aprile.



Inoltre, il CdA ha deciso di sottoporre convocare l'assemblea straordinaria per il 21 maggio 2020 e di sottoporle la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per un aumento di capitale sino ad un importo massimo di 50 milioni di euro, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile.