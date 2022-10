Tesmec accelera crescita nel mercato ferroviario nazionale e internazionale

(Teleborsa) - Tesmec, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, annuncia la, nel settore ferroviario sia nazionale che internazionale per un valore totale di circa 60 milioni di euro.Le nuove commesse - sottolinea una nota - "rivestono un'importanza strategica per il Gruppo Tesmec, perché ne confermano la crescita nel ferroviario, rafforzandone il posizionamento anche a livello internazionale, sia nel settore della diagnostica, sia della manutenzione della catenaria".ha così commentato: "I nuovi contratti, che seguono i quelli già firmati a livello internazionale in Repubblica Ceca, Egitto e Israele, e i numerosi incontri che abbiamo avuto in occasione di InnoTrans, l'evento più importante del settore ferroviario, ci rendono compiutamente fiduciosi in quanto confermano il successo della nostra strategia di business, su cui abbiamo iniziato a lavorare da molti anni, oltre che il nostro rafforzamento a livello globale",