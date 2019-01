Tesla sotto pressione dopo annuncio tagli al personale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A picco Tesla Motors, che presenta un pessimo -8,97% sulla borsa di Wall Street.A pesare sulle azioni contribuisce la notizia dell'intenzione di licenziare il 7% dell'organico, pari a circa 3.000 posti di lavoro, per ridurre i costi.La tendenza ad una settimana dell'azienda attiva nel settore automotive è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 323,5 M,Dollaro USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 312,4. L'equilibrata forza rialzista di Tesla Motors è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 334,7.