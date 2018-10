Tesla sorprende tutti: torna in utile e fa il pieno di ricavi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Un trimestre incredibilmente storico". Così Elon Musk ha definito l'andamento del periodo luglio-settembre di Tesla, contribuendo al rally del titolo nell'after hours di Wall Street (+12%).Il produttore statunitense di auto elettriche ha nuovamente sorpreso tutti annunciando un, a fronte della perdita di 619,4 milioni, o 3,70 dollari ad azione, messa a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente.a 6,82 miliardi di dollari rispetto ai 4 miliardi precedenti, trainati dalle vendite di auto migliori delle attese.Qualche tempo fa Elon Musk, fondatore e Chief Executive Officer di Tesla - recentemente finito nell'occhio del ciclone per un tweet che parlava di delisting del Gruppo - aveva promesso che la società avrebbe iniziato a produrre regolarmente profitti a partire dalla seconda metà del 2018. Quello svelato oggi è il terzo trimestre in utile dal 2010, anno di sbarco in Borsa.Guardando avanti, Tesla si attende une una velocizzazione dei tempi di produzione della Model 3, che sta avendo grande successo di pubblico.