(Teleborsa) - Tesla entrerà a far parte dell'S&P 500, principale indice azionario americano, a partire dal 21 dicembre. Le sue quotazioni sono ormai alle stelle. Infatti il titolo quota 655,90 USD a Times Square sul Nasdaq e, considerato lo split sui prezzi fatto il 31 agosto 2020, riguardante l'assegnazione agli azionisti di 5 nuove azioni per ogni vecchia azione posseduta, stiamo parlando di un prezzo teorico per azione di 3.279,50 USD.Glisul titolo sono ormai arrivati a quasie Tesla entra a far parte delle, in termini di capitalizzazione, dietro Apple, Microsoft, Amazon, Google e Facebook.TitoloPrezzoCapitalizzazioneP/E655,90 $ 621,73 mld $ 1.299,53154,64 $ 250,46 mld $ 15,78152,74 € 80,21 mld € 18,8542,03 $ 60,16 mld € 18,8574,67 € 47,98 mld € 14,08Il price earnings di Tesla ha un valore di 1.299, mentre quello del. Sicuramente gli investitori istituzionali che hanno una, avranno in portafoglio il titolo, ma su questi prezzi è difficile prendere una nuova posizione di acquisto sul titolo.