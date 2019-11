Tesla presenta il primo furgone elettrico

(Teleborsa) - Tesla svela l'avveniristico pick-up destinato a cambiare radicalmente un settore cruciale negli Stati Uniti. Almeno questo è l'obiettivo che si è posto il CEO del costruttore californiano, Elon Musk presentando ieri a Los Angeles, Cybertruck, il suo primo modello di furgone elettrico.



Si tratta di una vera e propria sfida lanciata al pick-up elettrico di Ford, l'F150, la vettura più venduta e preferita in America.



Lungo quasi 6 metri offre fino a 6 posti a bordo. Si partirà da 40mila dollari per il modello base, fino a 70mila dollari per la versione superiore.



