Tesla, Musk: "Ho venduto abbastanza azioni". Titolo in rialzo

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di Tesla Elon Musk ha dichiarato di aver venduto "abbastanza azioni" per raggiungere il suo piano di vendere il 10% delle sue azioni del produttore statunitense di veicoli elettrici. Nella giornata di ieri è emerso, secondo documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC), che Musk ha venduto altre 583.611 azioni, portando il numero totale di azioni che ha ceduto a 13,5 milioni, circa l'80% di ciò che aveva pianificato di vendere.

Le azioni di Tesla hanno perso circa un quarto del loro valore dopo che Musk ha dichiarato il 6 novembre che avrebbe venduto il 10% della sua partecipazione nella società che ha fondato, se i suoi follower su Twitter fossero stati d'accordo. "Ho venduto abbastanza azioni per arrivare a circa il 10% più l'esercizio delle opzioni", ha detto Musk in un'intervista al sito satirico Babylon Bee. Quando gli è stato chiesto se avesse venduto le azioni a causa del sondaggio di Twitter, ha detto che aveva bisogno di esercitare le stock option che scadranno il prossimo anno "nonostante tutto". Ha anche aggiunto di aver venduto un ulteriore "stock incrementale" per avvicinarsi al 10%.

Oggi è ottima la performance di Tesla Motors, che si attesta a 1.007,1 con un aumento del 7,31%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.024,3 e successiva a 1.075. Supporto a 973,5.