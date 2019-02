Tesla, Musk corregge un suo tweet: produrrà 400 mila auto nel 2019

(Teleborsa) - Tesla produrrà quest'anno 500.000 automobili. Lo twitta il numero uno del colosso delle auto elettriche, Elon Musk: ''Tesla produceva 0 auto nel 2011, ma ne produrrà 500.000 nel 2019''.



Dopo solo poche ore, però, questo commento scompare, poiché l'Amministratore Delegato della società in realtà intendeva dire che Tesla prevede di produrre auto a un tasso annuo di circa 500.000 vetture entro la fine del 2019.



Tesla, infatti, prevede ancora consegne di circa 400.000 veicoli nel 2019, come annunciato a fine gennaio in occasione della diffusione dei conti trimestrali.



