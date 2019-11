Tesla Motor sbanda dopo lancio pickup elettrico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Affonda sul mercato americano Tesla Motors, che soffre con un calo del 5,81% dopo il lancio del suo ultimo pickup elettrico antiproiettile, presentato direttamente da Elon Musk in una cerimonia al Tesla Design Center di Los Angeles.A scoraggiare gli investitori il "piccolo incidente" relativo alla rottura di un finestrino al lancio di una sfera nel tentativo di dimostrare la resistenza della vettura.Lo scenario su base settimanale dell'azienda attiva nel settore automotive rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni di breve periodo di Tesla Motors sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 340,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 329,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 351,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)