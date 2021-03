10 Marzo 2021

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Tesla Motors, che ha terminato in rialzo del 19,64%, portandosi a 673,6. La società fondata da Elon Musk ha così messo fine a cinque giorni consecutivi in perdita ed è risultata la migliore del Nasdaq (che complessivamente è cresciuto del 4% nella giornata di ieri), mettendo a segno la miglior seduta da febbraio 2020.

Tra i motivi che hanno spinto gli investitori ad acquistare a piene mani le azioni della azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche ci sono un upgrade da parte di un analista di Wall Street, il rally del bitcoin e un ritorno più generali verso gli acquisti di grandi titoli tecnologici.

Il titolo aveva perso oltre il 30% nelle ultime settimane, rispetto ai massimi fatti registrare a metà gennaio. La grande volatilità del titolo non è una novità per gli investitori: tra febbraio e marzo 2020 aveva perso il 61%, mentre tra agosto e settembre, sempre dello scorso anno, aveva lasciato sul terreno il 34%. Questi cali sono poi stati seguiti da periodo in grande rialzo.